Kapasitesi iki katına çıkarılan Konaklı Arıtma Tesisi sezona yetişecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Konaklı Arıtma Tesisi'nde başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmasıyla kapasitesini iki katına çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Konaklı Arıtma Tesisi'nde başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmasıyla kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olması beklenen yatırımın bu ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısını ve tesislerin standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya- Konaklı Arıtma Tesisi'nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması yürütülüyor. Proje ile arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkartılıyor.

"13 milyona mal olacak"

Alanya'nın batısındaki mesken ve turizm tesislerine atık su arıtma hizmeti sunan Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde iyileştirmelerle birlikte muhtelif yerlerde atık su altyapısı basınç hatları yapımı işi de sürdürülüyor. Yaklaşık olarak 13 milyon TL'ye mal olması beklenen çalışmanın bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.

"Turizm sezonuna yetişecek"

Yapımı hızla devam eden ve yüzde 90 seviyesine ulaşan proje kapsamında, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki kullanılamaz durumda olan havalandırma havuzu yıkılarak yeni bir havalandırma havuzu inşa edildi. Tesisin betonarme işleri tamamlanırken, 4 dinlendirme havuzunun zemin betonlarını sökme çalışmaları sürüyor. Elektromekanik ekipmanlar iyileştiriliyor ve tesis işleme kapasitesi 15 bin ton/gün'den 30 bin ton/gün'e, yani iki katına çıkarılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı