Kapari nedir? Kapari sos nasıl yapılır? Kapari sosu tarifi
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Kapari nedir? Kapari sos nasıl yapılır? Kapari sosu tarifi

Kapari nedir? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen kapari bitkisi, olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Dünya çapında farklı alanlarda kullanımı olan kapari, yemek endistrisinde de yaygındır. Kapari sosu tarifi ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaparı sosu nasıl yapılır?

Kapari nedir? Kapari sos nasıl yapılır? Kapari sosu tarifi
27.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:58

Kapari sosu yapımında un ve tavuk suyu da kullanılıyor. Zengin vitamin kaynağı olan kapari, ağustos-eylül aylarında olgunlaşan dikenli bir bitkinin tohumudur. Peki, kapari sos tarifi nedir? Kapari sos malzemeleri...

KAPARİ SOS TARİFİ

Türkiye'de yaygın kullanım olmasa da kapari, Akdeniz mutfağının vazgeçilmeleri arasında bulunuyor. Baharatlarla enfes bir lezzet ortaya çıkarmaya yarayan kapari sosu malzemeleri şöyle:

KAPARİ SOSU MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı un

350 gram tavuk suyu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

1 kahve kaşığı karabiber

1/2 çorba kaşığı kapari

1/2 çorba kaşığı krema

KAPARİ SOS NASIL YAPILIR?

Yağ, bir tencerede orta ateşte eritilir.

Yağ eriyince tahta kaşıkla un eklenip, 1 dakika karıştırılarak pişirilir.

Tencere ateşten alınarak tavuk suyu yavaş yavaş eklenir.

Sirke, hardal, tuz, biber ve kapariyi eklenir.

Tencere yeniden ateşe oturtulup sürekli karıştırarak sos kaynatılır.

Sos kaynamaya başlayınca ateşin altı kısılır ve 5 dakika daha pişirilir.

Sosu ateşten alıp kremayı kattıktan sonra, servis etmeye hazır olur.

KAPARİ NEDİR?

Kapari, 150-200 yıl yaşayabilen kısa boylu ve capparis spinosa'nın olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Kapari, Akdeniz'e ve Asya ile Güney Afrika'nın bazı bölgelerine özgü bitkidir. Yaprakları, dalları ve kökleri ilaç, boya ve kozmetik amaçlarla kullanılan kaparinin dal uçları, tomurcukları ve meyveleri gıda sektöründe kullanılır. Keper, gebere, gebere otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve hint hıyarı olarak da bilinen kaparinin genellikle turşusu yapılır. Avrupa ülkelerinde baharat ve garnitür olarak kullanılır.

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