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Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Yerel

- Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor Iğdır'da kar yağışı kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösterirken, Tuzluca ilçesi ve merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verildi.

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - - Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor

IĞDIR - Iğdır'da kar yağışı kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösterirken, Tuzluca ilçesi ve merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verildi. Kapanan 44 köy yolu için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Tuzluca ilçesine bağlı bütün okullar, merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verildi. Kapanan 44 köy yolu için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesine bağlı bütün okullar, kent merkezinde ise Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor

Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor

Kapanan 44 köy yolu için ekipler çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Son Dakika Haberleri

Tuzluca, okullar, Iğdır, kar, Yerel, Haber

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