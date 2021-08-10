Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yerler kapalı alanlardır" Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı ortamlarda bulunan klimaların önünde uykuya...

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı

Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yerler kapalı alanlardır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı ortamlarda bulunan klimaların önünde uykuya daldı, uzmanlar uyararak delta varyantı bulaşının en fazla olduğu yerlerin kapalı alanlar ve klima önleri olduğuna işaret etti.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini kapalı ortamlarda bulunan klimalı alanlara attı. Genellikle yaşlıların vakit namazı sonrası camilerde serinleyerek uykuya dalmasının büyük bir risk taşıdığını ve kapalı ortamlarda bulaşın 10 kat daha fazla olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, delta varyantının en hızlı yayılma alanlarının klimalı ve kapalı ortamların olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'da vaka sayısının artmasının en büyük sebeplerinden birinin maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemi kadar kapalı alanların da etkili olduğunu kaydetti. Tekin, "Bilindiği üzere Diyarbakır'da vaka sayısı artmaya başladı. İşin doğrusu buna üzülüyoruz ama şaşırmıyoruz, çünkü geçen yılda aynı durumla karşı karşıya kaldık. Diyarbakır'da havalar ısındı bununla birlikte normalleşmelerde oldu. Baktığımız zaman sahada kapalı ortamlarda çok fazla kişi bir araya geliyor ve maskede olmadığı zaman Covid-19 bulaşması çok oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle delta varyantının bulaşıcılığının daha kolay ve hızlı olduğu için kapalı ve klimalı ortamlarda bulaşıcılığı çok daha fazla oluyor. Bunun dışında taziye düğün gibi toplu etkinliklerde bir araya geliyor, maskede takmadıkları için virüsün bulaşıcılığı daha kolay oluyor. Böyle de olunca vaka artışları söz konusu ve şehrimize baktığımız zaman hastanelerimizdeki doluluk oranı giderek artıyor. Birçoğunu da aşısız ve iki doz sinovac aşı yaptırmış olanlar oluşturuyor. O yüzden halkımızdan şunu istiyoruz, pandemi devam ediyor ve şehrimizdeki vaka sayıları çok fazla maske, temizlik, hijyene kesinlikle dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlardan kapalı ortamlardan uzak durmaya olabildiğince özen gösterelim. Mümkünse toplu görüşmelerden ve kalabalık ortamlardan uzak duralım ve aşılarımızı biran önce olalım bu şekilde vaka sayılarını azaltmaya çaba gösterelim" dedi.

"Yaşlılarımız dikkat camilerde uyumayalım"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yaşlı vatandaşların camilerde vakit namazı sonrası geçirdikleri vakitlerin tehlikeli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tekin, "Birde şimdi sahaya baktığımızda havaların çok ısınmasıyla birlikte özellikle kapalı serin ve klimalı ortamlar çok cazip geliyor bunların içlerinden de bir tanesi olan camilerimizde de vakit namazı sonrası yaşlılarımızı burada yatıp vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Onlardan isteğimiz şu özellikle yaşlı hastalarımız Covid-19 açısından daha risk oluşturuyor. Lütfen kapalı ortamlarda da uzun uzadıya vakit geçirmeyelim, camiye gidecekleri varsa da maske, mesafeye dikkat ederek namazlarını kılıp ondan sonra çıksınlar. Çünkü kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek Covid-19 bulaşıcılığı konusunda ciddi risk oluşturuyor. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim çünkü yaşlılar bizim için kıymetli bizim değerlerimiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal