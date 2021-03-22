Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir çift, pandemi nedeniyle kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye girdi. Çiftin bu anları, mekanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gizlice sinema salonuna giren çift, öncesinde büfeden mısır ve içecek aldı. Çift, sabaha kadar salonda sohbet edip ekranın önünde cinsel ilişkiye girdi. İkili bu sırada sinemanın güvenlik kamerasının kendilerini görüntülediğinin farkında değildi.

SALONU TEMİZLEDİKLERİ İÇİN BEDAVA BİLET VERİLECEK

Sevgililer, sabah sinemanın güvenlik görevlilerine görünmeden mekandan çıkmayı başardı. Çiftin cinsel ilişkiye girmesi ise sinemanın içinde bulunduğu alışveriş merkezi ile ilgili güvenlik kaygılarını ortaya çıkardı. Sinema salonunun bir yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, çiftin sinemadan çıkmadan salonu temizledikleri bilgisi yer aldı. Sevgililere bu davranışlarından dolayı pandemi sonrası sinemaların açılmasıyla birlikte bedava bilet verileceği açıklandı.