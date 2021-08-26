Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti
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Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar 200 binden fazla kişi ziyaret etti.

Geçtiğimiz ekim ayında açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar 200 binden fazla kişi ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kenti sınırlarında bulunan Kapalı Maraş bölgesinin geçtiğimiz ekim ayında yüzde 3,5'lik kısmı ziyarete açılmıştı. 46 yılın ardından ziyarete açılan bölgeyi bugüne kadar 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiği açıklanırken, bölgenin 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebildiği aktarıldı.

Bölgeyi ziyaret edenler açılan büfeler ve yapılan bisiklet yoları ile hoş vakit geçirirken, ziyaretçilere iki farklı plajda denize girme imkanı sunuluyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti
Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti
Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti
Kapalı Maraş'ı açıldığından bu yana 200 binden fazla kişi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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