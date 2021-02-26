Kapaklı'da Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi açıldı

Kapaklı ilçesinde "Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi" hizmete girdi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Kapaklı Belediyesi işbirliğinde, "2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen merkezin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Mahallesi Ergene Caddesi'ndeki merkezin açılışında konuşan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yöresel ürünlerin, el emeği işlerin hem yapıldığı hem sergilendiği ve sonrasında da satışlarının yapılacağı bir merkezin açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

TRAKYAKA olarak Kapaklı'da ilk defa resmi açılış gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Burası yaklaşık 1 milyon lira bütçeli bir bina. Yaklaşık 697 bin lirasını Kalkınma Ajansı olarak bizler verdik. Cam ve seramik atölyeleri, çini işlemeleri, ebru kursları gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı, engelli vatandaşlarımız ve kadınlarımızın bir araya gelerek sosyalleşebileceği, üretim yapabileceği mekanların olması önemli." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise ilçede bir ilki daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon lira değerinde, yüzde 70 hibe ile "Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller" projesinde de belli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Kent A.Ş.'nin ilçemize nasıl katma değer kattığını görüyoruz. 81 ilden vatandaşımızın kardeşçe yaşadığı ilçemizin kültürel ve sosyal bir dönüşümünü sağlamak için proje düşündük. Bu bağlamda burada Anadolu'nun ve Trakya'nın farklı yerlerinden gelmiş hanım kardeşlerimiz ve engelli vatandaşlarımızın emeklerini Kapaklı ve ülkemizde kavuşturmak istiyoruz. Burada 12 kişilik bir istihdam da sağladık. Ayrıca termal su çalışmalarımız da devam ediyor. Sıcak suya ulaşırsak seracılık ve sağlık turizmi açısından da önemli projelerimiz var. İnşallah daha da fazlasını ilçemize kazandıracağız."

Konuşmaların ardından Kapaklı Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Kent AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yerlioğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan