Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinledi

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:42
Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinledi

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediyede hizmete giren çağrı merkezinde vatandaşların taleplerine yanıt verdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediyede hizmete giren çağrı merkezinde vatandaşların taleplerine yanıt verdi.

Kapaklı Belediyesi tarafından daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen Kapaklı İletişim Merkezi bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi, 444 80 59 numaralı telefon üzerinden hizmet veriyor.

Merkezi ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan Belediye Başkanı Çetin, ardından çağrı merkezini arayan vatandaşların taleplerini dinledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, ulaşılabilen ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezi, "Çözüm için kim var" sloganıyla uygulamaya geçirdiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş işleyişiyle çalışan Çağrı Merkezi'ne gelen talep ve şikayetler görevli personeller tarafından kayıt altına alınarak, ilgili müdürlüklerimize iletiliyor. Takibi yapılan ve ilgili müdürlük tarafından çözüme ulaştırılan talepler hakkında, vatandaşlara geri dönüş yapılarak bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Halkla iç içe ve ulaşılabilir bir belediye olmak amacıyla vatandaşlarımızın sorunlarını birinci elden tespit ederek, kayıt altına almak ve en kısa sürede etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Kapaklı İletişim Merkezi hayata geçirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

İlgili Haberler

Küçük çocuğun sokak hayvanları için yaptığı çağrı Belediye Başkanını harekete geçirdi
Küçük çocuğun sokak hayvanları için yaptığı çağrı Belediye Başkanını harekete geçirdi
Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor
Karacasu Belediyesi Alemler Mahallesi'nin taleplerini yerine getiriyor
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Tokat'ta 112 çağrı merkezi hizmete girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Mustafa Sandal Gonca Vuslateri
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:48:29. #1.15#
title