Kapadokya semaları 15 Temmuz selaları ile inledi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla saat 00.13'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de camilerden sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla saat 00.13'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de camilerden sela sesleri yükseldi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde saat 00.13'te Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ve beraberindekiler minarelerden yükselen sela sesleri ile birlikte Ortahisar Kalesi'nde Türk bayrağı açtı. Cami minarelerinden yükselen sela sesleri ile Ortahisar Kalesi'nin görüntüsü drone ile görüntülendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı