Kapadokya modayla renklenecek
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Kapadokya modayla renklenecek

Kapadokya modayla renklenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Peribacaları, yeraltı şehirleri ve eşsiz dokusuyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Peribacaları, yeraltı şehirleri ve eşsiz dokusuyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin arasında yer alan Kapadokya, uluslararası bir moda etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi, Kapadokya'nın muhteşem doğasında gerçekleştirilecek. Çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın da aralarında olduğu 30 manken görev alacak.

Daha önce "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da bilinen Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen çekimlerin, çevresel hassasiyetler nedeniyle Kapadokya'ya kaydırıldığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Salda Gölü ülkemizin gözbebeği. UNESCO Doğal Miras Alanı Listesi'ne aday gösterilmesi üzerine Salda üzerinde ayrı bir hassasiyet oluştu. Biz de bu uluslararası sürecin etkilenmemesi adına rotamızı Kapadokya'ya çevirdik" dedi.

"Güzel Atlar Diyarı" Kapadokya'da sürprizlerle dolu ve uzunca süre konuşulacak bir şova imza atacaklarını belirten Hikmet Eraslan, "Kapadokya'yı modayla da gündeme getireceğiz. Bu eşsiz doğada ünlü mankenlerimizle unutulmaz bir proje gerçekleştireceğiz. Tam bir Kapadokya şöleni olacak. Çekeceğimiz dijital defilenin görüntülerini uluslararası bir kampanya dahilinde 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız" dedi.

Ünlü Koreograf Yasin Soy yönetiminde aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan ve Pınar Tartan'ın da yer aldığı 30 manken, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında 21 Mayıs'ta yapılacak çekimlerde görsel bir şölene imza atacak. - İSTANBUL

Kapadokya modayla renklenecek
Kapadokya modayla renklenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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