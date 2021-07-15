'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
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'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de 'Kapadokya Kaplanları' sporcuları, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşu düzenledi.

NEVŞEHİR'de 'Kapadokya Kaplanları' sporcuları, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşu düzenledi.

İş insanları ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlardan oluşan 'Kapadokya Kaplanları'nın 20 üyesi, saat 05.30'da Nevşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Sporcular, burada Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından Niğde'ye uğurlandı. Ellerindeki Türk bayrakları ile koşuya başlayan sporculara bir süre Başkan Savran ve Başkan Yardımcısı Furkan Feralan da eşlik etti.Koşunun startını veren Vali Becel, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 'Kapadokya Kaplanları' sporcularımız, şehit Ömer Halidemir'in kabrine koşacaklar. Bu vesileyle başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatan evladımızı saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.


'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor - Haberler
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