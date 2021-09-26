'Kapadokya Foto Safari' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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"Kapadokya Foto Safari" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ile FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneğince düzenlenen "Kapadokya Foto Safari" ödül töreniyle sona erdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ile FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneğince düzenlenen "Kapadokya Foto Safari" ödül töreniyle sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcıların Kapadokya'nın güzelliklerini yansıtmak amacıyla 24 ve 25 Eylül'de kaydettikleri görseller, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Coşkun Aral, Mustafa Seven, Adem Meleke, Cem Kıvırcık, Tanın Helvacı ve Gürsoy Olca'dan oluşan jüri üyelerince değerlendirildi.

Dereceye giren fotoğraf sahipleri, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen törene katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti.

Etkinliğe katılanlara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Becel, şunları kaydetti:

"Kapadokya, dört mevsim güzellikleri içinde barındıran bir bölge. Pek çok filmin çekildiği özel bir bölge. Son dönemde uluslararası arenada ilgi çektiğini de görebiliyoruz. Gerçeği çok güzel ama fotoğraflar ve videolar da apayrı bir güzelliği ortaya çıkıyor. Şimdiden önümüzdeki yılla ilgili foto safarinin ikincisini ve uluslararası ayağının da olacağı etkinliği yapma yönünde isteğimiz var. Bu güzelliklerin sadece Kapadokya'da kalmaması, ulusal ve uluslararası mecralara iletilmesi için bir sorumluluğumuz var."

Jüri üyeleri Aral ve Bilgiseren de etkinlikle ilgili birer teşekkür konuşması yaptı.

Kapadokya tanıtım filminin izlendiği programda, 196 katılımcının eserlerinin yarıştığı "Kapadokya Foto Safari"nin birincisi Çınar Yüksel'e ödülü Vali Becel, ikinci Ramazan Çırakoğlu'na AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, üçüncü Fatih Mehmet Özdemir'e ise Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından verildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Kapadokya Foto Safari' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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