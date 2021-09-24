"Kapadokya Foto Safari" yarışması başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile FOTON Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen "Kapadokya Foto Safari" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile gerçekleştirilen, Kapadokya'nın dokusunun belgelenmesi, bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın görsel sanatlar açısından doğal bir plato olma özelliği taşıdığını, sinema ve medya sektörünün yanı sıra fotoğraf sanatı için de çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya 326 başvuru yapıldığını, bugün ve yarın çekilecek fotoğraflar arasından jürinin değerlendirmesinin ardından seçilecek olanların ödüle layık görüleceğini kaydeden Becel, şöyle konuştu:

"Kapadokya Foto Safari, doğal ve kültürel mirasın yanı sıra her geçen gün artan turizm çeşitliliği ile dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'nın doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, etkinliğimiz farklı illerden gelecek fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmayı da hedeflemektedir. Usta belgeselci, gazeteci, fotoğrafçıların yanı sıra bir de akademisyenin yer aldığı jürisiyle de Türkiye'deki en önemli fotoğraf organizasyonları arasına giren Kapadokya Foto Safari'de, birincilik ödülü 10 bin, ikincilik ödülü 7 bin 500, üçüncülük ödülü 5 bin, mansiyon ödülü ise 2 bin 500 lira olacak."

Jüri başkanı, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ise Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın tanıtımı açısından etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bunun Kapadokya açısından bir başlangıç olduğunu anlatan Aral, "Amacımız bu sene yapacağımız çalışmanın ardından gelecek yıldan itibaren uluslararası boyutta yapıp dünyaca tanınmış ünlü fotoğrafçıları davet edip geniş kitlelere hitap etmektir. Ülkemiz dünya turizminde hak ettiği yere gelemedi. Biz hep 80-100 milyonluk turist kitlesi bekliyorduk. Turizmin bacasız sanayi olduğunu tüm dünya biliyor. Tüm yarışmacılara başarı diliyorum." diye konuştu.

Katılımcıların bölgede bireysel gezilerinde fotoğraf çekmeye başladığı etkinlik, 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.