Kapadokya dünyanın en çok izlenen seyahat programında anlatıldı
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Kapadokya dünyanın en çok izlenen seyahat programında anlatıldı

26.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:52
Kapadokya dünyanın en çok izlenen seyahat programında anlatıldı

Türk turizm sektörü pandemi sonrası normalleşme beklentileriyle yaz ayları için hazırlıklarını sürdürürken CNN International, Kapadokya ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı.

Türk turizm sektörü pandemi sonrası normalleşme beklentileriyle yaz ayları için hazırlıklarını sürdürürken CNN International, Kapadokya ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Dünyanın en çok izlenen seyahat programlarından biri olan Quest's World of Wonder'da Kapadokya bölümü yayınlandı.

Ünlü gazeteci Richard Quest tarafından sunulan ve dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen Quest's World of Wonder programı son bölümünde Kapadokya'yı işledi. Doğal güzellikleriyle büyük ilgi uyandıran Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliği izleyicilere aktarıldı.

Kapadokya ile özdeşleşen balon turuyla başlayan program, Kapadokya'nın önemli turizmcilerinden Ömer Tosun'un rehberlik ettiği Derinkuyu Yeraltı Şehri gezisiyle devam etti. Richard Quest, Kapadokya'nın etkileyici manzarasını Museum Hotel'den izleyiciye aktarırken otelin müze konsepti, mağara ve taş odalarından da övgüyle bahsetti.

Programın devamında Kapadokya'ya özgü motiflerle çömlek yapmak için kolları sıvayan gazeteci, Karanlık Kilise'nin ihtişamı karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Program, Kapadokya'ya özgü halı ve kilimlerin tanıtımıyla sona erdi.

"KAPADOKYA'NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK"

İlk olarak 20 Şubat'ta yayınlanan programın 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta CNN International'da tekrar yayınlanacağını belirten Museum Hotel'in kurucusu Ömer Tosun, "Türkiye'nin tek Relais & Chateaux oteli olan Museum Hotel'e bu önemli yayında yer verilmesi bizi son derece mutlu etti. Richard Quest ve ekibinin otelimizde konakladığı 5 gün boyunca da Kapadokya'nın en iyi şekilde tanıtılması ve Türk misafirliğinin gösterilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Uluslararası alanda büyük ilgi gören programın, Kapadokya'nın tanıtımına önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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