Kapadokya'da ünlü mankenlerle dijital platform defilesi

Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar- kış dijital platform defilesinin çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi. Sabah gün doğumuyla Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızılvadi'de devam etti. Koreograf Yasin Soy yönetiminde yapılan çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı. Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler; peribacaları, sıcak hava balonları, doğal oluşumlar ve bölgenin 'güzel atlar diyarı' olarak anılmasını sağlayan atlar eşliğinde görsel güzellik oluşturdu.

'KAPADOKYA ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, geçen yıl Ağrı Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen dijital platform defilelerini sürdürdüklerini söyledi. Çekimlerin ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Eraslan, "Doğubayazıt'tan sonra şimdi ülkemizin en güzel noktalarından biri olan Kapadokya'dayız. Bu eşsiz doğada yaptığımız çekimler Türk tekstiline büyük katkı sağlarken, bölgenin turizm tanıtımına da hizmet ediyor. Tam anlamıyla Kapadokya şöleni gerçekleştirdik" dedi.'MODA HER ZAMAN ÖNDE GİDER' Zelve-Paşabağları'ndaki defile öncesi gazetecilerle bir araya gelen Tülin Şahin ise Kapadokya bölgesinde defilede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Moda her zaman önden giden bir şey. Sezonları daha önden tanıtıyoruz ki tüm dünyaya kıyafetler yetişsin. Dolayısıyla ters mevsim çalışıyoruz. Yazın kışlıklar, kışın yazlıklar gibi. Her işin cilvesi var, bu da bizim işin cilvesi" diye konuştu.Deren Talu ise ilk kez Kapadokya'ya geldiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Kapadokya çok güzel bir yer. Çok tanıdığım ve bildiğim isimlerle podyumda görev aldım. Benim 4'üncü kez podyuma çıkışım" dedi.Özge Ulusoy da yaz sıcağında defilede hiç zorlanmayacağını belirtip, "Uzun yıllardan beri bu işi yaptığımız için biz alışığız, çok keyifliyiz. Yıllardır içinde bulunmak istediğim bir projeydi. Kapadokya bölgesinde olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.'KAPADOKYA BENİM İÇİN ÖZEL'

Jessica May ise Kapadokya'da daha önce dizi çekiminde yer aldığını dile getirip, "Kapadokya benim için çok özel. Ürgüp Temenni Tepesi'ne çıkan mutlaka Kapadokya'ya yeniden dönermiş. Ben de çıktım ama bu denli hızlı döneceğimi tahmin etmemiştim. Yaz döneminde bu güzel manzaralar içinde podyuma çıkmak güzel şey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer