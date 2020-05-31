Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
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Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı.

Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
31.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:57

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da  normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. 1 Haziran'dan itibaren Göreme Açık Hava Müzesi gibi bölgedeki önemli ören yerleri, kurallara uygun olarak ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 1 Haziran'da ören yerleri başta olmak üzere birçok alan hizmet vermeye başlayacak. Ören yerleri ve yeraltı şehirleri bakımından önemli yerlere sahip olan Kapadokya bölgesinde hazırlıklar tamamlandı. 2020 turizm sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan turistik konaklama tesisleri başta olmak üzere diğer turistik işletmeler rezervasyonlarını da almaya başladı.

Kapadokya bölgesini tercih eden turistler Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Karanlık ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni ziyaret edebilecek.Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, "Koronavirüs salgınını alınan etkin tedbirlerle ciddi anlamda hissetmeyen ender merkezlerin başında Kapadokya bölgesi geliyor. Yerli ve yabancı turistleri Kapadokya bölgemize bekliyoruz. Gönüllerince bir tatil geçirmeleri için tüm işletmelerimiz her türlü tedbiri etkin şekilde alabilme adına üzerlerine düşeni en üst düzeyde alma kararlılığı içerisinde hareket ediyorlar. Kapadokya sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel değerleriyle sadece ülke insanlarımızı değil, tüm insanlığı misafir etmeye hazır" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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