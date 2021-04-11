Kapadokya'da turistlerin kar keyfi
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Kapadokya'da turistlerin kar keyfi

Demirören Haber Ajansı / Metin YILDIRIM - Haberler | Güncel
Kapadokya'da turistlerin kar keyfi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

Nevşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgeye tatil için gelen yabancı turistler karın keyfini yaşadı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, bol bol fotoğraf çekindi, Göreme, Paşabağ ve Uçhisar'da gezinti yaptı.


Kapadokya'da turistlerin kar keyfi
Kapadokya'da turistlerin kar keyfi
Kapadokya'da turistlerin kar keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin YILDIRIM

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