Kapadokya'da Rus turistler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kapadokya bölgesinde tatil yapan Rus turistler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan turistler, beğendikleri kareleri oyladı.

Rus turistlerden Andrey Tregub, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" ile "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Mumammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren İrina Enshina, spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti", haber kategorisinde de Cristobal Venegas'ın "Şili'de sürpriz gösterici" fotoğraflarına oy kullandı.

İlk kez geldiği Kapadokya'da doğal ve tarihi alanlardan etkilendiğini belirten Tregub, incelediği görsellerde ilginç detaylar fark ettiğini dile getirdi.

Fotoğrafların seçiminde kendisini jüri gibi hissettiğini aktaran Tregub, "Kapadokya'ya arkadaşımla doğum günüm için geldim. Burası çok mükemmel bir yer. Fotoğraf seçiminde bulunmak da ayrı bir tecrübe oldu. Pencereden kafasını uzatan devenin bulunduğu fotoğraf ile mendereslerin beyaz ve yeşil dönemlerini gösteren fotoğrafı çok beğendim." dedi.

Enshina ise manzara yansımalarından daha çok insan öğesine yer verilen fotoğraflara ilgi duyduğunu, seçimlerini de bu yönü ağır basan fotoğraflardan yana kullandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan