Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 150 bin 282 turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyarete gelen turistlerden 48 bin 165'i Zelve ören yerlerini ziyaret ederken, Göreme açık Hava Müzesini 39 bin 530, Kaymaklı yeraltı şehrini 26 bin 593, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 13 bin 839 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Haziran 2020 tarihinde ise 16 bin 791yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Civan Canova Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:17:30. #1.16#

title