Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kapadokya bahar ayında beyaza büründü

25.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:37

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde mart ayında yağan kar ile peribacaları beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde mart ayında yağan kar ile peribacaları beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Güvercinlik Vadisi, Cevizlibağ ve Uçhisar Kalesi'nin beyaza bürünen görüntüsü kendisine hayran bıraktı. - NEVŞEHİR

Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü
Kapadokya bahar ayında beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Süleyman Soylu Vladimir Putin Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapadokya bahar ayında beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:41:55. #1.14#
title