Kapadokya'da balon uçuşları yine iptal edildi
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Kapadokya'da balon uçuşları yine iptal edildi

06.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:25
Kapadokya'da balon uçuşları yine iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir'e yağışlı hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'da balon uçuşları yine iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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