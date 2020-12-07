Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah havalanacak olan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı