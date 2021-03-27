Kapadokya'da balon turları 6 gündür yapılamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yine iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yine iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda bulunan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu sabah iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları 22 Mart Pazartesi gününden beri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı