Kapadokya bayram tatiline hazır
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Kapadokya bayram tatiline hazır

Kapadokya bayram tatiline hazır
Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hazırlıklar tamamlandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram yoğunluğu için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Aktürk, "9 günlük bayram tatili vesilesiyle ilçemizi ziyaret edecek misafirlerin en güzel şekilde bayramlarını geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız." dedi.

İlçenin bayram tatili süresince yoğun ziyaretçi alacağını öngördüklerini belirten Aktürk, yerli yabancı tüm insanları tarihsel ve eşsiz güzellikleri görmeye davet ederek, "Tüm milletimizin, ilçemizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar bereketler ve huzurlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kapadokya bayram tatiline hazır
Kapadokya bayram tatiline hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin

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