Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı - Haberler
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Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı

Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'da bir itfaiyeci, kanyonda mahsur kalan keçiye merdivenle ulaşıp, halatla sırtına bağlayarak kurtardı.

SOMA, MANİSA (DHA) - MANİSA'da bir itfaiyeci, kanyonda mahsur kalan keçiye merdivenle ulaşıp, halatla sırtına bağlayarak kurtardı.

Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Hüseyin Marangoz, hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Marangoz'a ait bir keçi, sarp arazide yaklaşık 50 metre derinliğindeki kanyonda mahsur kaldı. Marangoz, kendi imkanlarıyla keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Soma İtfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelip kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erlerinden biri beline bağlanan halat ve merdivenle keçinin bulunduğu noktaya ulaştı. Keçiyi halatla sırtına bağlayan itfaiyeci, daha sonra merdivenle aşağı indi. Keçisi kurtarılan Marangoz, mutlu olduğunu belirtip itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı

Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı

Kanyonda mahsur kalan keçiye ulaşıp, sırtına bağladı

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri

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