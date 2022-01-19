Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 13. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülfem, Bahar'ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılır. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu hala Yavuz ve Asude için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ondan kurtulmak için haince planlar yapmaya devam ederler. Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu'nun canına kıymaya çalışan, Malik Bey'i kaçıran ve ölümüne sebep olan gizemli adamı bulur ve mekanını basarlar. Yavuz'un gizlice Asude ile görüştüğünü öğrenen Behice çıldırır, bir baskın da o yapar. Kafasına koymuştur; Asude ve Yavuz'u baş başayken yakalayacaktır. Göksel Bey'in Davut üstündeki baskısı anbean büyümektedir. Bahar Aras'la görüşmesi ve bu kadının sırlarını ortaya çıkartması şarttır. Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir. Bu sırada Ali Gelik gizemli bir adamla anlaşma yapmak üzere buluşur. Zonguldak'ta fırtınalı günler yaşanırken Davut ve Gülfem'in aşkı bu şiddetli rüzgarlara dayanabilecek midir?

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut'un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut'u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz'un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem'i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut'la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut'a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut'un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir. Gülfem'e de Fatma Ana'ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal'le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik'in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki 'Memleket Meselesi' yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…