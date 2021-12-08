Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 10. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murtaza, Malik Bey'in cinayeti hakkında anlattıklarıyla Paşazadelerin Konağı'nı karıştırmaya çalışır. Ama Gülfem bunlara inanacak kadar saf değildir elbette. Babasının ölümünden dolayı Davut'tan şüphe etmiş olsa da yüreği buna asla inanmıyordur. Rafet Bey'in ölümünün hemen ardından Kasapoğlu'nun çiftliğine yapılan saldırı Davut'un içindeki intikam ateşini öylesine büyütür ki bir gece kulüpte Ali Gelik'in karşısına dikilir. Kararlıdır, onu öldürecektir. Ama Bahar Aras adında gizemli bir kadın çıkar ortaya ve engeller Davut'u… Sırlarla dolu bu kadının da tek bir hedefi vardır aslında. O da Paşazade Madencilik'in peşindedir. Yavuz da Behice'nin kırılgan ve keder dolu halini kullanarak madeni ve maden mahallesini ele geçirmeye çalışmaktadır. Bu sırada Davut kimliği belirsiz adamlar tarafından kaçırılır ve kendi mezarının başına götürülür. Ardından Yavuz, Behice'yi evlenmeye ikna eder. Paşazade Madencilik, Gülfem ve Davut'un ellerinden kayıp gitmek üzeredir. Her şey sarpa sarıyordur. İki aşık çaresiz bir haldedir. Ama aşk dolu bir öpücük, tüm bu kötülüklerin karşısında durmaya yetecek kadar kuvvetlidir…

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