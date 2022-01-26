Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Kanunsuz topraklar son bölüm nerede çekildi? Kanunsuz Topraklar 14. bölüm nerede çekildi?

FOX TV'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Kanunsuz Topraklar dizisi hakkında Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Kanunsuz topraklar son bölüm nerede çekildi? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilmektedir? Kanunsuz Topraklar 14. bölüm nerede çekildi? Kanunsuz Topraklar hangi ilde çekiliyor? soruları araştırıldı. İşte detaylar haberimizde...

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Toprak dizisinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılmıştır. Ardından dizinin sonraki bölümlerinin İstanbul'da çekileceği belirtilmiştir. Kısacası dizi ilk olarak Zonguldak'ta sonrasında çekilmiş, daha sınra İstanbul'da çekimlere başlanmıştır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar her Çarşamba saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX'TV'de.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır. Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar…

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut'un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut'u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz'un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem'i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut'la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut'a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut'un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir. Gülfem'e de Fatma Ana'ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal'le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik'in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki 'Memleket Meselesi' yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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