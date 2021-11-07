Kanunsuz Topraklar dizisi FOX TV'nin yayın akısından çıkarıldı
FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, son bölümlerde reytinglerinin düşmesinin ardından kanalın yayın akışından çıkartıldı.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. 6 bölümü geride bırakan yapımın bir hayli düşen reytingleri kanal yönetimini harekete geçirdi.
YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI
Esra Bilgiç ile Uğur Güneş ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümümün 10 Kasım Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak kanal tarafından yayınlanan yayın akışında Kanunsuz Topraklar'a yer verilmedi.
DİZİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR
Dizinin bitip bitmediği izleyiciler tarafından merak konusu olurken FOX TV'den de resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İlk bölümden beri ekibin başında bulunan usta yönetmen Faruk Teber'in görevin ayrılması ve yerine Cevdet Mercan'ın getirilmesi, diziye ara verildiği ihtimalini güçlendiriyor. Yapımın ne zaman ekranlara döneceği ise henüz kesin değil.