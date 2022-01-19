Kanunsuz Topraklar Bahar kim? Başak Parlak kimdir, kaç yaşında? Başar Parlak'ın rol aldığı diziler

Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamasının ardından merak takip ediliyor. Oyuncu kadrosundaki başarılı isimleri araştırılan dizi de rol alan Bahar karakteri hakkında Kanunsuz Topraklar Bahar rkim? Kanunsuz Topraklar Bahar gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Kanunsuz Topraklar Bahar'ı Başak Parlak kimdir, kaç yaşında?

Kanunsuz Topraklar Bahar kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak uyandırdı. Sevilen dizide Başak Parlak'ın hayat verdiği Bahar karakteri gündem oldu. Peki ama Kanunsuz Topraklar'ın Bahar'ı Başak kaç yaşında?

KANUNSUZ TOPRAKLAR BAHAR KİM?

Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncuları arasında yer alan Bahar karakterini canlansıran Başak Parlak merakla araştırılıyor. Çarşamba günleri 20:00'de yayınlanan dizide Bahar karakteri dikkat çekti.

Bahar karakterinin gerçek adı Başak Parlak'tır.

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Oyuncu ve manken Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da, Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni kökenli bir ailede dünyaya geldi.

Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Başak Parlak, 2007 yılında rol aldığı Fikrimin İnce Gülü ve 2008 yılında başrol oynadığı Serçe dizisiyle adını duyurdu.

2017 yılında Kış Güneşi dizisinde Seda karakterini canlandırdı. Ancak düşük reytinglerden dolayı dizi 18. bölümünde final yaptı.

2013 yılında Şevkat Yerimdar ve 2016 yılında devam filmi Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok'ta Pelin karakterini canlandırdı.

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