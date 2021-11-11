Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı izle! Kanunsuz Topraklar yeni bölüm tanıtımı izle! Kanunsuz Topraklar 7. bölümünde neler olacak?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır…

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ GÜN?

Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanunsuz Toprakların oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan, Ali Erkazan isimleri yer almaktadır.

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