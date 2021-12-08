Kanunsuz Topraklar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar 10. bölümde neler oldu? Kanunsuz Topraklar yeni fragman çıktı mı?
Kanunsuz Topraklar bugün 10. bölümü ile ekranlara geldi. 10. bölümün ardından dizinin 11. bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Kanunsuz Topraklar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar 10. bölümde neler oldu? Kanunsuz Topraklar yeni fragman çıktı mı? Kanunsuz Topraklar 11. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunan Kanunsuz Topraklar dizisi bugün 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümün ardından dizinin 11. fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar 10. bölümde neler oldu? Kanunsuz Topraklar yeni fragman çıktı mı? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Henüz dizinin 11. bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan yeni bölümün ardından 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KANUNSUZ TOPRAKLAR 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik'in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar. Gülfem, Davut'a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem'in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak'ta bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…
Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.
Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…
Uğur Güneş : Davut
Esra Bilgiç : Gülfem
İlker Aksum : Mehmet
Necip Memili : Ali Gedik
Ali Erkazan : Tahir
Murat Daltaban : Malik
Kaan Taşaner : Avukat Yavuz
Eylül Su Sapan : Behice
Serdem Paçal : Fikriye
Doğaç Yıldız : Cemal
Onur Kaya : Eyüp
Ezgi Çelik : Asude
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