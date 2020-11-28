Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı
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Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

28.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:30
Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı

KARADENİZ'de gerçekleştirileceği sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları başladı.

KARADENİZ'de gerçekleştirileceği sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları başladı.

İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni Sondaj Gemisi,  14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaştı. Ardından karaya kule montajı için yük taşıma vinci kuruldu. Kurulumun tamamlanmasının ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı. Montaj için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken önümüzdeki günlerde çalışmanın tamamlanmasının bekleniyor. Kanuni Sondaj Gemisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. 

11 BİN 400 METRE SONDAJ KAPASİTESİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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