Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı
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Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi Sotheby's'de satışa çıkarılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi Sotheby's'de satışa çıkarılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da en ünlü müzayede evlerinden bir tanesi olan Sotheby's'de Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşında resmedilen portresi "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkarıldı. Portre, açık arttırmaya telefon ile katılan ve adı açıklanmayan bir kişi tarafından 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon lira) satıldı. İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından resmedildiği düşünülen ve 60 bin Sterlin'den satışa sunulan portre, belirlenen fiyatının yaklaşık 4 katı fiyatına alıcı buldu.

Portre, diğerlerin farklı olarak bakır üstüne resmedilme özelliğini taşıyor.

MİHRİMAH SULTAN'IN PORTRESİ DE 60 BİN STERLİNE ALICI BULDU

Koleksiyonda ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapıldığı belirtilen portresi ise 60 bin Sterline (yaklaşık 691 bin Türk Lirası) satıldı.

Müzayedenin en pahalı eseri "gümüş işlemeli pirinç havza" oldu

Londra'da satışa çıkarılan koleksiyonun en değerli parçası ise açılış fiyatı 1-1.5 milyon Sterlin olan Horasan gümüş işlemeli pirinç havzası oldu. Gümüş havza 3 milyon 100 bin Sterline (yaklaşık 1 milyon 144 bin Türk Lirası) alıcı buldu. Açılış fiyatının 3 katına satılan nadide eserin kim tarafından alındığı açıklanmadı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı
Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı
Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı
Kanuni'nin portresi Londra'da 438 bin 500 Sterline satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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