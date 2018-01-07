Kantinciler Yeni Başkanını Seçti

Gaziantep Kantinciler Odası Genel Kurulunda Başkanlığa Ali Şefik Alkurt getirildi.



450 üyesi bulunan Gaziantep Kantinciler Odası Genel Kurulu Ekselans Dügün Salonunda gerçekleştirildi. Başkan adaylarının üyelere yönelik konuşmalarının ardından geçilen seçimde kullanılan 229 oyun 127'sini alan Ali Şefik Alkurt başkan oldu. Alkurt'un yönetim kurulu ise Hacı Kiraz, Samet Yıldız, A.Uğur Baloğlu, Nasır Çeçen ve Filiz Öztürk'ten oluştu. Seçimde 10 oy geçersiz sayılırken, Eski Başkan Şıho Kelleci ise 110 oy aldı. Ali Şefik Alkurt, kantinci esnafının sorunlarını ve sıkıntılarını yakından bildiklerini ve bu sıkıntıların giderilmesi için projeleri ile göreve talip olduklarını belirtti. Alkurt, kendisine ve yönetim kuruluna güvenerek oy veren üyelerine teşekkür ederek yaptığı konuşmada, "Kantinci esnafımız bir tercih yaptı ve bizleri göreve layık gördü. Bugünden itibaren ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, bize oy vermiş yada vermemiş arkadaşlarımızı ayırt etmeden Odamızın bayrağını daha ileriye taşımak için çalışmalar yapacağız. Odamıza ve tüm kantinci esnafımıza hayırlı olsun. Kantinci esnafımızın sorunlarını ve sıkıntıların çok iyi biliyoruz. Bu sorunların çözümü için projelerimiz hazır. Kantinciler Esnaf Odasının kendine ait bir binası yok. Hedefimiz görev süremiz içerisinde Odamıza bir bina kazandırmak. Esnafımızın en büyük sorunlarından birisi yasaklı ürünler, bu yasakların kaldırılması için yetkililerle sık sık bir araya gelerek çözüm önerilerimizi sunup, bu yasakların kaldırılması için çaba harcamak. Bunun yanı sıra, üyelerimizle de sık sık bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinleyip, çözüm bulmak. Bizden önce görev yapan arkadaşlarımız elbette, odamız için önemli çalışmalar yaptı. Onlara bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek Kantinci esnafının çok daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP