Kanseri Yendi Obeziteyi de Yenmek İstiyor

SONER KILINÇ - Akciğer ve karaciğer kanserini yenen ancak son dönemde 237 kiloya kadar ulaştığı için hayatını yatağa bağımlı sürdüren iki çocuk annesi Aysun Çamtepe, obeziteden de kurtulup yeniden yürümek istiyor.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla yaşamını sürdüren ev hanımı Aysun Çamtepe (38), aşırı kiloları nedeniyle iki yıldır yatağa bağımlı yaşıyor.

Ergün Çamtepe ile 16 yıl önce hayatını birleştiren ve o tarihte 45 kilo olan Aysun Çamtepe, doğumdan sonra almaya başladığı kilolarından bir türlü kurtulamadı.

Geçen sürede hızla kilo alan ve tedavi olmasına rağmen 237 kiloya ulaşan Çamtepe, bedenini taşıyamadığı için ayağa bile kalkamıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce karaciğer ve akciğer kanseri teşhisi konulan ve 16 aylık tedavinin ardından amansız hastalığı yenen Çamtepe, şimdi de fazla kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor.

"Tekrar yürümek istiyorum"

Aysun Çamtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk doğumdan sonra hızlı bir şekilde kilo almaya başladığını söyledi.

Artan kilolarından zamanla kurtulamadığını kısa sürede 100 kiloya ulaştığını anlatan Çamtepe, şöyle konuştu:

"Kilo arttıkça doğal olarak şeker, guatr, kalp, tansiyon gibi hastalıklar ortaya çıktı. 10 yıl önce akciğer ve karaciğer kanseri teşhisi konuldu. İstanbul'da 16 ay süren mücadelem sonunda amansız hastalığa karşı galip geldim ancak bir türlü kilo sorunumu yenemedim. Hiçbir gelirimiz yok, giderek kilo alıyorum, iki yıldır yürüyemiyorum. Vücudumda yaralar çıktı, çok acı çekiyorum. Kilolarımdan kurtulmak, tekrar yürümek istiyorum."

Çamtepe, iki ay önce itfaiye yardımıyla evden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü, kocasının, kendi bakımıyla ilgilendiği için düzenli bir işte çalışamadığını, bu yüzden ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirterek, ev kirasını da ödeyemediklerini söyledi.

"Oğlum da kanser tedavisi görüyor"

Ergün Çamtepe ise eşinin sağlık sorunlarının giderek arttığını vurguladı.

Oğlunun eğitim masraflarını dahi karşılayamadıklarını ifade eden Çamtepe, "Oğlum Turgut da kanser tedavisi görüyor. Bu da bizi üzüyor. Ev sahibi kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkmamızı istiyor, bakkala, eczaneye borcumuz var. Elimiz, kolumuz bağlı bir an önce yardım istiyoruz. Eşim sağlığına kavuşsun başka bir şey istemiyorum." dedi.

Kaynak: AA