Kansere yakalandı, torun sevgisiyle yaşama tutundu

İzmir'de, sıcak kemoterapi yöntemiyle mide kanserini yenen Zafer Kundil, çok sevdiği torunuyla bir Ramazan Bayramı'nı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Bornova ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk babası Kundil'e 4 yıl önce başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri teşhisi koyuldu.

Ameliyat için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Kundil'in kanser kitlesinin büyük olduğunu belirleyen doktorlar, önce kemoterapi tedavisi uygulamaya karar verdi.

Tedavi sonucu kitlesi küçülen Kundil, uygulanan sıcak kemoterapi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Ramazan Bayramı'nda torunu 6 yaşındaki Elis Ascan ile doktoru EÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sezer'i ziyaret eden Kundil, gözyaşlarına hakim olmadı.

Zafer Kundil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mide kanserini olduğunu öğrendiği gün çok üzüldüğünü, hastalığın tedavi yöntemleri konusunda günlerce araştırma yaptığını söyledi.

Kanserle mücadelede moralin çok önemli olduğunu belirten Kundil, "Torunum benim hayattaki en önemli varlığım. Onun sayesinde Allah bana yaşama sevinci verdi. 3 yıl önce Ramazan Bayramı öncesi Taylan Bey'e başvurdum. 'Torunumla daha çok bayram yaşamak istiyorum.' dedim. Onlar benim bu durumumdan çok etkilendiler ve tedavime başladılar. Torunumla bir bayramı da geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Elis Ascan da dedesini çok sevdiğini, onunla zaman geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Dedesine moral vermek için çok çabaladığını anlatan Ascan, "Dedem mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Okula başladığım ilk gün beni dedem götürmüştü. Üniversiteyi kazandığımda da ilk gün beni okula dedemin götürmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Sezer de "Kundil'in torununa olan sevgisi tedavi sürecinde kendisine umut oldu. Tüm kanser hastalarına Kundil'i örnek göstermeye başladık. Onun torunuyla nice bayramları birlikte geçireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA