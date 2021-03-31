Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu sessizliğini bozdu
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Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu sessizliğini bozdu

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Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu sessizliğini bozdu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Güloğlu, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Genç oyuncu hakkında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere."

Açıklamasının ardından genç oyuncuya sosyal medyada "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

24 yaşındaki oyuncuya ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da destek mesajı geldi. Yılmaz, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma. En güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum. İnanarak mücadeleni vereceğini biliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum" sözleriyle Güloğlu'na seslendi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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