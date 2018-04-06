Kansere Dikkat Çekmek İçin Parti Binasında Saçlarını Kestirdi

İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, Kanser Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için saçlarını kestirdi.

İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, parti binasında kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için saçlarını kestirdi. Yıldırım, parti binasına çağırdığı berbere saçlarını kestirdi. Kanser hastalığının önemli bir halk sorunu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye kanser istatistiğine göre yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadın kansere yakalanmaktadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren, önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere yönelik oluşturulan mücadele politikası etkin şekilde devam ediyor. Kanser Haftası nedeniyle siyasetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve halkımıza farkındalık yaparak örnek olmak istiyorum. Neticede İyi Parti cesurların hareketidir. Cesur bir hareket sergileyerek kanserli hastalarımıza destek oluyorum. Ayrıca Batı Karadeniz bölgemizde yapılan ve yapılacak olan termik santrallere bu şekilde mesaj veriyorum. Zonguldak ilimizin ileride kanser tehdidi ile karşı karşıya kaldığını da bilelim. Hepimizin bir kanser adayı olduğunu da unutmayalım" dedi. - Zonguldak