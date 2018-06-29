Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. kez Kansere Yakalandı

Neslican Tay iki kez kansere yakalandıktan sonra bacağını kaybetmiş, tedavi sürecindeki mücadelesiyle ve hastalığa direnişiyle dikkat çekmişti. Genç kız, sosyal medya hesabından üçüncü defa kansere yakalandığını takipçilerine duyurdu.

"KAYBEDECEĞİM SADECE HAYATIM KALDI"

Neslican Tay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hastalığı beklemediğini, çok şaşırdığını ancak bu hasatalığa karşı sonun kadar mücadele edeceğini söyledi. Tay, "Kaybedeceğim sadece hayatım kaldı. Ve ben bana yakışanı yapacağım. Kendime söz verdim sonuna kadar savaşacağım" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Sosyal medyanın da gündeminin merkezine düşen Neslican Tay için kullanıcılar tag açarak moral desteği verdi.