Kanser tedavisinin geleceği hakkında umut verici bir belgesel

06.09.2019 10:40

Proton ışın tedavisi, en pahalı kanser tedavilerinden biri olması ile birlikte çocuklarda ve yetişkinlerde tedavi edilmesi zor kanser türlerinin tedavisinde daha iyi sonuçlar getirmesiyle biliniyor. Uzun vadeli yan etki riskinin daha düşük olduğu, dünyanın teknoloji bakımından en gelişmiş radyoterapi yöntemlerinden biri olan proton ışın tedavisi, yüksek enerjili protonlar hastanın vücudunda, ışık hızının üçte ikisi oranında, milimetre hassasiyetle hareket ederek kanser ile savaşı bambaşka bir boyuta taşıyor.

250 milyon pound'luk tedavinin İngiltere'ye yolcuğu, 2014 yılında bir ailenin oğullarının tümörünün tedavi edilemez olduğunu kabullenememesiyle başlıyor. Aile, doktorların tavsiyelerine karşı çıkarak, onu proton ışını tedavisi için Avrupa'ya götürmeleri ardından tutuklanıyor.

Belgesel, iki yıldan fazla süredir biri Manchester'deki Christie Hastanesi'nde diğeri Londra'daki Üniversite Koleji Hastanesi'nde olmak üzere iki yeni merkezi inşa etmek için yarışan mühendislerin, bilim adamlarının, sağlık görevlilerinin ve hayat kurtaran tedaviyi bekleyen çocukların öykülerini sürükleyici bir şekilde aktarıyor.

250 Milyon Pound'luk Kanser Tedavisi, 10 Eylül Salı'dan itibaren saat 22:00'de izleyici ile buluşuyor. Belgeselin diğer bölümleri Türkiye'de Digitürk, Tivibu ve D-Smart platformlarında BBC Earth'te izlenebiliyor.

Kaynak: Bültenler