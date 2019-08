Ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin önemli bir unsuru olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından başlatılan "1010 Kaşif Projesi" kapsamında, kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verildi.



Kuveyt Türk ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen 1010 Kaşif Projesi'yle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi düzenleniyor. Proje kapsamında, İstanbul'daki kanser tedavileri süresince Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi'nde kalan ortaokul çağındaki çocuklar kodlama eğitimiyle tanıştı.

KAÇUV Aile Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklara Kuveyt Türk çalışanları tarafından, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi verildi.

"Öğrencilerin ilgisi ve yeteneği dikkat çekici boyutta"

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1010 Kaşif Projesi kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerle buluştuklarını belirterek, bu projeyle yeni nesillerde geleceğin mesleklerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık yaptığını ve çocukların teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üreten ve yöneten bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Gittiğimiz her okulda ve bizim için özel bir yere sahip KAÇUV Aile Evi'nde gördük ki, çocuklarımızın kod yazmaya yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu ilgi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor."

"Çocukların kodlamaya olan ilgisi mutluluk verici"

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de kodlama eğitiminin kanser tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırdığını dile getirerek, çocukların kodlama eğitimine olan ilgisi ve başarısının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu ve çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Öncer, şöyle konuştu:

"İstanbul dışında yaşayan aileler tanı ve tedavi sürecinde büyük sıkıntılar çekebiliyor. Bu süreçte bizler çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oluyoruz. Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 'Umuda Destek' projemize katkı sağlıyor. Kanserli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olabilmek için her yıl 23 Nisan haftasında bağış kampanyası düzenliyor. Bu sefer de çok değerli bir proje olan 1010 Kaşif Projesi'ne bizi dahil ettiler. Kanser nedeniyle hayatlarında birtakım değişiklikler olan çocuklarımızın hayallerindeki geleceği kodlamalarına destek oldular. Vakfımıza maddi manevi desteğini esirgemeyen Kuveyt Türk'e teşekkür ediyor, değerlerimize sahip çıkan kurumların sayısının artmasını umuyoruz."

Kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Gerçekleştirilen kodlama eğtiminin ardından kanser tedavisi gören çocuklara, yazdıkları kodları maketler üzerinde de hayata geçirmeleri ve kodlama eğitimlerini sürdürmeleri için 1010 Kaşif Kodlama Kiti hediye edildi.

Ayrıca eğitimin devamlılığını sağlanması amacıyla Kuveyt Türk tarafından KAÇUV'a proje kapsamında iki bilgisayar bağışlandı. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesini öngören proje sayesinde kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Geçen eğitim - öğretim yılında Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya'daki 11 ortaokulda gerçekleştirilen 1010 Kaşif Projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda devam edecek.

Kaynak: AA