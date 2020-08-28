Kanser hastası Uras'a KANSERDER ve yunus polislerden konvoylu sürpriz doğum günü
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Kanser hastası Uras'a KANSERDER ve yunus polislerden konvoylu sürpriz doğum günü

Sakarya'da lenfoma kanseri hastalığıyla mücadele eden çocuğa doğum gününde moral vermek amacıyla yunus ekiplerinin katılımıyla konvoy düzenlendi.

28.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:56

Sakarya'da lenfoma kanseri hastalığıyla mücadele eden çocuğa doğum gününde moral vermek amacıyla yunus ekiplerinin katılımıyla konvoy düzenlendi.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğince (KANSERDER) Camili Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın gönderdiği polis kıyafetini giyen 9 yaşındaki kanser hastası Uras Yıldırım, yunus polisinin motosikletine binerek, trafik polisleri, motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan konvoya katıldı.

Daha sonra Uras için dernek binasında sürpriz doğum günü yapıldı. Yunus polisi ağabeyleriyle doğum günü pastasını kesen Uras, büyük mutluluk yaşadı.

Uras'a etkinlik sonunda çeşitli hediyeler de verildi.

"Kansere karşı el ele, hep birlikte haydi Türkiye"

KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine, "Çocuklar gülerse dünya güler" sözünü anımsatarak, bugün bunu gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Uras'ın polis ağabeyleriyle tur yaptığını aktaran Akar, "Hatta bir jest de yaptı ağabeyleri. Saçı olmadığı için Uras'a saçını açtıramıyoruz, saçı olmayan iki polis memurumuz geldi. 'Bak bizim de saçımız yok, rahat ol.' dediler. Her zaman 'Kansere karşı el ele, hep birlikte haydi Türkiye.' diyoruz. Bugün de Sakarya'da bunun en güzel örneğini gördük." diye konuştu.

Akar, kanser tedavisi gören herkesi ellerinden geldiği ölçüde mutlu etmeye çalışacaklarını, onları daha sağlıklı günlere kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

"En büyük hayali futbolcu olmak"

Uras'ın annesi Kübra Yıldırım da emeği geçen herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Oğlunun hazirandan beri kemoterapi tedavisi gördüğünü, radyoterapi tedavisine de başlanacağını aktaran Yıldırım, "Şu anda hastaneye gidip geliyoruz. İleri seviyede bir rahatsızlığı var. Çocuğun ilaçlara ne karşılık vereceğini bekliyoruz, şu anda o aşamadayız." dedi.

Yıldırım, Uras'ın 3 yıldır Adapazarıspor'da top oynadığını, futbolcu olmak istediğini dile getirerek, "Hastalığından dolayı gidemiyor. En büyük hayali futbolcu olmak, polisleri de çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Kanser hastası Uras'a KANSERDER ve yunus polislerden konvoylu sürpriz doğum günü

Kaynak: AA

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