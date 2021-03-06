Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan kanser hastası biyoloji öğretmeni Enver Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gebze ilçesinde yaşayan ve Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmenliği yapan 45 yaşındaki Enver Şahin'e 2 yıl önce lenf kanseri tanısı kondu. Son zamanlarda durumu iyice kötüleşen Şahin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Şahin, hayatını kaybetti.

Şahin'in cenazesi, helallik alınması için Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Şahin'e son vazifesini yapmak için ailesi, yakınları, komşuları, meslektaşları ve öğrencileri evinin önüne gelerek hayatını kaybeden öğretmen için dua etti. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Şahin'in cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Kanser tedavisi gören Şahin'in, bir süre önce korona virüse yakalandığı ve bu virüsü yendiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı