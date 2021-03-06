Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü

06.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:19
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan kanser hastası biyoloji öğretmeni Enver Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan kanser hastası biyoloji öğretmeni Enver Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gebze ilçesinde yaşayan ve Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmenliği yapan 45 yaşındaki Enver Şahin'e 2 yıl önce lenf kanseri tanısı kondu. Son zamanlarda durumu iyice kötüleşen Şahin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Şahin, hayatını kaybetti.

Şahin'in cenazesi, helallik alınması için Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Şahin'e son vazifesini yapmak için ailesi, yakınları, komşuları, meslektaşları ve öğrencileri evinin önüne gelerek hayatını kaybeden öğretmen için dua etti. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Şahin'in cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Kanser tedavisi gören Şahin'in, bir süre önce korona virüse yakalandığı ve bu virüsü yendiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü
Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanser hastası öğretmen kalbine yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:35:31. #1.15#
title