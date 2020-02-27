Kanser hastası, kalın bağırsağından yapılan mideyle sağlığına kavuştu

27.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:39

Mide kanseri karnındaki organlara yayılan Karslı Ahmet Uygun, Erzurum'da bir hastanede kalın bağırsaktan yapılan mide ve 8 saat süren çok fonksiyonlu ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kağızman ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası 61 yaşındaki Uygun, yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanması üzerine gittiği Kars'taki hastanede mide kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavi için İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki özel ve devlet hastanelerine başvuran Uygun, kanser hastalığı ileri evrede olduğu için gördüğü kemoterapiden sonuç alamadı.

Daha sonra çocukları Uygun'u, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya getirdi.

Uygun'a yapılan tahlil ve tetkik sonucunda, midesindeki kanserin hem midenin bitişiğindeki hem de karın içindeki ince ve kalın bağırsağa yayıldığını ve bağırsak tıkanması da geliştiğini tespit eden Sakarya, bunun üzerine hastayı ameliyata aldı.

Sakarya, ameliyatta Uygun'un kanserli midesinin tamamı ile karnındaki uzak organlara yayılan kanserli bölümleri da çıkarıp Uygun'a kalın bağırsağından mide yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren zorlu ve çok fonksiyonlu ameliyatın ardından Ahmet Uygun, sağlığına kavuştu.

Dr. Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastamızın özelliği, sadece mide kanseri olması değil. Kanser kendi çevresindeki komşu organları tutmakla kalmamış aynı zamanda karın içinde daha uzak bölgelere de sıçramıştı." dedi.

8 saatlik "sıra dışı" ameliyat

Sakarya, Uygun'un 8 saat süren ameliyatına ilişkin şunları kaydetti:

"Ameliyatta hastanın yemek borusunun bir kısmını, midesinin tamamını, dalağını, karın zarlarını ve lenf dokularını kapsayan çoklu organ rezeksiyonları yaptık. Komşu organ rezeksiyonlarını tamamladıktan sonra uzak organ tutulumlarının ameliyatını gerçekleştirdik. İnce bağırsağın yüzde 80'nden fazlasını, kalın bağırsağın 3'te birini çıkardık. Normalde bu tür hastalarda midenin tamamı alındıktan sonra ince bağırsak aracılığıyla yeni mide yaparız. Fakat hastada yeterli ince bağırsak kalmadığından sıra dışı uygulama gerçekleştirdik ve kalın bağırsağından mide yaptık, ayrıca karın içinde 4 büyük anastomoz (yeni organ birleşimleri) yapılarak ve dışarıya bağırsak ağızlaştırılması yapmadan hastayı hayata tutundurduk."

Dünyada nadir görülen bir cerrahi başarı

Ameliyattan 1 hafta sonra hastanın ağızdan beslenmeye başladığını ifade eden Sakarya, hastanın ameliyatın 10'uncu gününden itibaren de her şeyi rahatça yiyip içebileceğini söyledi.

Sakarya, "Bu özelliği ile bu ameliyatla kliniğimizde dünyada çok nadir görülen bir cerrahi başarı daha gerçekleştirilmiş oldu. Bu operasyonun bilimsel dergilerde yayınlanması için çalışmalara başladık." diye konuştu.

Bunun gibi birçok ileri evre kanser hastalarını, Japon usulüyle geniş rezeksiyonlar yaparak cerrahi operasyonla tedavi edebildiklerini vurgulayan Sakarya, bu ameliyatların hem büyük tecrübe hem de ameliyat sonrası çok iyi bir yoğun bakım tedavisi gerektirdiğini kaydetti.

Ahmet Uygun da Sakarya'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Dr. Sakarya hayatımı kurtardı, Allah razı olsun. Her şeyi yiyebiliyor ve içiyorum." ifadelerini kullandı.

"Mucize ameliyatla sağlığına kavuştu"

Uygun'un oğlu Ebubekir Uygun da babasının mide kanseri olduğunu öğrendiklerinden itibaren tedavisi için çok mücadele verdiklerini anlatarak "Babamı götürdüğüm büyük şehirlerdeki hastanelerde 'hasta çok ağır, müdahale edecek bir şey yok, fazla yaşamaz ölür' dediler. Bir özel hastanede ise 150 bin lira karşılığında ameliyat edecek doktor ameliyattan vazgeçti. Çareler tükendi derken Sakarya hocamızın mucize ameliyatlarını duyunca babamı Erzurum'a getirdim." dedi.

Sakarya'nın ameliyatı sayesinde babasının sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Uygun, "Doktorumuz mucize ameliyatla adeta babamı diriltip sağlığına kavuşturdu. Söylenecek söz bulamıyorum. Önceden babam 3 öğün yerdi, şimdi 4 öğüne çıkardı. Hiçbir sağlık sorunu da kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA