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Kanser hastası kadın silahla kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kanser hastası kadın silahla kendini vurdu

Samsun'da kanser tedavisi gören 44 yaşındaki kadın silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Samsun'da kanser tedavisi gören 44 yaşındaki kadın silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 44 yaşındaki N.A evlerinde silahla kendini vurdu. Silah sesi üzerine eve giren kocası, N.A'yı kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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