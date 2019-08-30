Karısı tarafından kanser hastası diye terk edilen adama devlet sahip çıktı

Karısı tarafından kanser hastası diye terk edilen adama devlet sahip çıktı

Adana'na hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı.

30.08.2019 08:55
Karısı tarafından kanser hastası diye terk edilen adama devlet sahip çıktı

Adana'da 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edilen, 2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalanan 3 yıl öncede ikinci eşiyle evlenen Mehmet Gültekin, hastalanınca eşi tarafından terk edildi. Gültekin çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Gültekin'in bu durumu basında haber olunca Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

KORUMA VE BAKIM ALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.

Karısı tarafından kanser hastası diye terk edilen adama devlet sahip çıktı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • NOOOLCAK ŞİMDİ:
    hemen baaarırlardı kadın hakları nerde kadınlara özgürlük ve de eşitlik olmadı kadınlara koruma verilsin vs. . . vs. . . . . . . . . . geleleim saadede şimdi nooolcak ortada terk edilen atılan bır adam. . . . . . . nooooldu hiç ses yok . . . . . . . erkeklere yapılan kadın zulümlerinden hiiiiç bahsedilmiyoo. . . . . .
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  • HAYVAN EĞÎTMENÎ:
    Ukala, edepsiz metin. Karakterine yakışan tarzda ilkel bir yorum yazmışsın. Annende babanı terkedince, seni ve ailendeki doğru erkekleride eşleriniz terkedince bu yorumunu ve hayatı anlarsın mal.
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  • HAMZA:
    Nasıl bir hayat yaşadın ona bakmak lazım. Şimdi madur gibi görünüyorsun da, gençliğinde sağlığında nasıldın. . . Önce buna bakacaksın, gerksiz duygusallığa lüzum yok.
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  • ŞEHİTLER:
    Evet yardım bunlara edilmeli, rantçılara değil. Benim vergim bunlara helal çakallara değil.
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  • BENCÎLLÎK:
    ANNELER ELBETTE MEKEK GÎBÎDÎRLER, DUYARLI VE MERHAMETLÎDÎRLER. FAKAT ŞEYTANLAŞAN, EGOLARININ ESÎRÎ OLAN KÖTÜ VE BENCÎL KADINLARDA ÇOKTUR.
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  • ADSIZ:
    evet maalesef böyle vicdansızlar var ülkemizde. . benim tabıdığım biri de terk etmişti ben ömür boyu hastaya bakamam diye. . adamcağız kahrından kısa süre sonra öldü. . .
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