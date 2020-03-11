Kanser hastası Ahmet ve annesi Türkiye'ye döndü: Bünyesi tedaviyi kaldırmıyor Almanya'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Almanya'daki tedavisine kan değerlerinin düşük olması nedeniyle devam edilemeyen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç ve annesi Zekiye Ataç, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Anne ve babasının tutukluluk döneminde kemik kanseri hastalığına yakalanan Ahmet'in Almanya'nın Köln kentindeki İmmün-Onkoloji Merkezi'ndeki ikinci tedavisi, düşük kan değerleri nedeniyle başlatılamadı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com