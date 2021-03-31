Kanser hastaları için bestelenen "Yalnız Değilsin" şarkısını onkologlar seslendirdi
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Kanser hastaları için bestelenen "Yalnız Değilsin" şarkısını onkologlar seslendirdi

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Kanser hastaları için bestelenen 'Yalnız Değilsin' şarkısını onkologlar seslendirdi

Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği'nin desteği ile 8 onkoloğun seslendirdiği "Yalnız Değilsin" şarkısı, Kanser Haftası'nın ilk günü olan 1 Nisan'da dijital platformlarda yayınlanacak.

Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneği'nin desteği ile 8 onkoloğun seslendirdiği "Yalnız Değilsin" şarkısı, Kanser Haftası'nın ilk günü olan 1 Nisan'da dijital platformlarda yayınlanacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin girişimiyle onkologlar, oyuncu Salih Bademci, DMC Müzik ile bazı müzisyenler, 1-7 Nisan'daki Kanser Haftası dolayısıyla sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi.

Onkoloji uzmanları, sözü ve bestesini Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, düzenlemesini ise Çağrı Kodamanoğlu'nun yaptığı "Yalnız Değilsin" isimli şarkıyla kanser hastalarına seslendi.

Şarkının vokallerinde, tıbbi ve radyasyon onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek, Prof. Dr. Yeşim Eralp, Dr. Öğr. Üyesi Hancılar ile uzman doktor Burçak Erkol yer aldı. Prof. Dr. Gökhan Demir ise şarkıya gitarıyla eşlik etti.

Şarkı, Kanser Haftası'nın ilk günü olan 1 Nisan'da tüm dijital platformlarda satışa sunulacak.

Kanser hastalarının zorlu mücadelesinden ilham alınarak seslendirilen şarkıdan elde edilen gelir, salgın koşullarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına çevrim içi psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için "PinkLine" projesine aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Arzu Karataş, salgın sürecinde tedavileri devam eden kanser hastalarının Kovid-19 bulaşma riskiyle evlerinde kalmalarından dolayı büyük bir yalnızlık hissettiklerini belirtti. Hastaların kanserle mücadele ederken psikolojik olarak zorlu süreçler yaşadıklarını ifade eden Karataş, şarkının geliriyle daha çok hastaya destek sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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