Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı
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Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı

11.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:03
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı

İstanbul'da 17 yaşındaki kızının babası tarafından fuhşa sürüklendiğini öğrenen anne, gece yastığının altına koyduğu bıçakla eşine saldırdı. Hem kendisini hem kocasını bıçaklayan kadın için 25 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul'da polise gelen bıçakla yaralama ihbarının arkasından akılalmaz bir olay ve aile dramı çıktı.

BABA KIZINI FUHŞA ZORLAMIŞ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 36 yaşındaki Kibariye G. ile 43 yaşındaki Zafer G. çiftinin 14 yaşında bir oğlu, 17 yaşında ise bir kızı vardı. İddiaya göre; baba artık genç bir kız olan evladını para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorluyordu.

Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı

UYKUSUNDA BIÇAKLA SALDIRDI

Öz babası tarafından fuhşa zorlanan kız, bir süre sonra yaşadıklarını annesine anlattı. Duyduklarının şokunu atlatamayan anne, eşi için bir plan yaptı. Gece yastığının altına bıçak saklayan kadın, uyumasını beklediği Zafer G'ye saldırdı. Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.

Haber Yorumları (1)
545454: Yuh 25 yıl mı? Kadına ödül verilmesi gerekirken yazıklar olsun adaletiniz batsın
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